Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye suikast girişimi

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'nin evine, patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Kazımi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Haberler - NTV Haber 07.11.2021 - 04:06 | Son Güncelleme : 07.11.2021 - 04:16

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye suikast girişimi

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Son dakika haberi! Patlayıcı yüklü drone'un Başbakan Kazımi'nin ikamet ettiği Yeşil Bölge'de yer alan evi hedef aldığı belirtildi. 

Kazımi saldırının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun "iyi" olduğunu söyledi. Irak halkına sukünet ve itidal çağrısı yaptı.

Irak Ordusu da saldırıyı "başarısız bir suikast girişimi" olarak tanımladı.

Güvenlik güçlerinin yeşil bölge ve çevresinde önlemleri arttırdığı da belirtildi.

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