Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye suikast girişimi

Son dakika haberi! Patlayıcı yüklü drone'un Başbakan Kazımi'nin ikamet ettiği Yeşil Bölge'de yer alan evi hedef aldığı belirtildi.

Kazımi saldırının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun "iyi" olduğunu söyledi. Irak halkına sukünet ve itidal çağrısı yaptı.

Irak Ordusu da saldırıyı "başarısız bir suikast girişimi" olarak tanımladı.

Güvenlik güçlerinin yeşil bölge ve çevresinde önlemleri arttırdığı da belirtildi.

