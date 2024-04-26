Netanyahu: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı tehlikeli bir emsal olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından verilecek herhangi bir kararın, İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak “tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini” söyledi.

Netanyahu, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Benim liderliğim altında İsrail, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel savunma hakkını baltalamaya yönelik hiçbir girişimini asla kabul etmeyecektir” dedi.



"Ortadoğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin askerlerini ve görevlilerini alıkoyma tehdidi çirkindir" diyen Netanyahu, buna boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Başbakan Netanyahu şöyle konuştu: "İsrail, soykırımcı teröristlere karşı haklı savaşımızı zafere ulaştırmaya devam edecek ve biz kendimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. İsrail'in eylemlerini etkilemeyecek olsa da, vahşi terörle ve ahlaksız saldırganlıkla mücadele eden tüm demokrasilerin askerlerini ve yetkililerini tehdit eden tehlikeli bir emsal oluşturacaktır.”

