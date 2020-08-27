Irak yönetimi: Yasalarımız İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor

Irak hükümeti, ülke yasalarının İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi yasakladığını bildirdi.

Anadolu Ajansı 27.08.2020 - 06:56

Irak yönetimi: Yasalarımız İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal, Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail’in Irak’ta büyükelçilik açacağı yönündeki iddialara ilişkin Talal, “Irak yasaları İsrail ile normalleşmeyi yasaklıyor. Irak hükümeti ve halkı bu durumu net olarak biliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Talal, başka ülkelerin (BAE) İsrail ile normalleşme adımlarının o ülkelerin içişleri olduğunu kaydederek, Irak’ın bu duruma müdahil olmayacağını söyledi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...