Irak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı

Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Irak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Pankartlarda yan yana ve Türk bayraklarına da yer verildi.

Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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