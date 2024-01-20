Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: Saldırıyı Şii milis grup üstlendi

"Irak'ta İslami Direniş" grubu, yaptığı yazılı açıklamada, Enbar şehrindeki Ayn el-Esed Üssü'ne yönelik füze saldırılarını üstlendi.



Şii milisler, Irak'taki ABD hedeflerini hedef almaya devam edeceklerini kaydetti.



"Irak'ta İslami Direniş" grubu iki gün önce de Diyala semalarında gezen ABD'ye ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) hedef aldıklarını açıklamıştı.



Irak yerel medyası, ülkenin batısındaki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Üssü’ne çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

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