Irak'taki üs saldırısı: ABD askerleri "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmesinden geçti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) internet sitesinde yapılan açıklamada, İran destekli militanlar tarafından Irak'ın batısında yerel saatle 18.30'da Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ancak bazılarının üsse etki ettiği belirtilirken, hasar tespit çalışmasının da devam ettiği kaydedildi.



Bazı ABD personelinin ise "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmesinden geçtiği ve en az bir Irak askerinin de yaralandığı ifade edildi.



Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, saldırıda bir Iraklı askerin yaralandığını duyururken, Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup ise üsse yapılan saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.



Grup, "Gazze’deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.



Bu çerçevede Enbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü, Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.