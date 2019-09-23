İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Rebii, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Tahran yönetimi tarafından alıkonulan İngiltere'ye ait "Stena Impero" adlı petrol tankerinin yoluna devam edebileceğini söyledi.



Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur'un, dün, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Rebii, şunları kaydetti:



"Denizcilik ve Liman İşletmelerinin açıkladığı gibi petrol tankerinin serbest kalması için hukuki işlemler tamamlandı. Dostluk göstergesi olarak petrol tankerinin gerçekleştirdiği ihlal görmezden geliniyor ve serbest kalması için gereken şartlar sağlanıyor. İdari işlemleri de tamamlandı ve tanker yoluna devam edebilir."



TANKER KRİZİ



İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.



İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.



İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.



Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.



İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur da dün yaptığı açıklamada İngiltere'ye ait petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını bildirmişti.



Tankerle ilgili serbest bırakılma kararının verilmesinin ardından yaklaşık 65 gündür İran kıyılarında bekletilen Stena Impero'nun uluslararası sulara açılacağını ifade etmişti.

