İran-Belçika hattında mahkum takası

İran, Belçika'da terör suçundan tutuklanan İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin serbest bırakıldığını açıkladı.
Benzer şekilde, İran'da "casusluk" suçlamasıyla 40 yıl hapse mahkum edilen Belçika vatandaşı da anlaşma kapsamında salıverildi.
İki ülke arasında geçen yıl imzalanan anlaşma, Belçika'da uzun tartışmalardan sonra geçen ay yürürlüğe girmişti.
Belçikalı insani yardım çalışanı, İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" suçlamasıyla yargılanmış ve yaklaşık 15 ay cezaevinde tutulmuştu.
Bu durum Belçika'da büyük tepki çekerken, Uluslararası Af Örgütü serbest bırakılması için imza kampanyası düzenlemişti.