İran Cumhurbaşkanı Reisi: İsrail ile ABD uluslararası mahkemelerde yargılanmalı

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu liderleri Güney Afrika'nın talebi üzerine İsrail’in Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırıları ele almak için çevrimiçi olarak olağanüstü toplandı. Toplantıda konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, uluslararası toplum ve Batılı devletlerin İsrail’in Gazze’deki katliamlarına engel olmadan başarılı olamadıklarını belirterek, "Tüm dünya İsrail rejiminin Gazze’de işlemekte olduğu savaş suçları ve katliamlarına tanıklık ediyor. Gazze’de devam eden Siyonist rejimin saldırganlığı ve buna engel olunamaması, Batı merkezli uluslararası sistemin adaletsizliğini ortaya koyuyor. ABD tarafından uluslararası kurumlar kimliksiz ve kişiliksiz hale getirildiler” dedi.



“BRICS ÜYESİ ÜLKELER İSRAİL ÜZERİNDE BASKI YAPMALI”



BRICS üyesi ülkelerden İsrail’e yaptırım ve baskı yapılmasını isteyen Reisi, “BRICS üyesi ülkeler tüm siyasi ve ekonomik imkanlarını kullanarak İsrail üzerinde baskı yapmalıdırlar. İstikrarın ve Gazze’de adaletin sağlanması için bu şarttır” ifadelerini kullandı. Gazze’de ateşkesin sağlanmasına ABD’nin engel oluşturduğunu kaydeden Reisi, Batılı ülkeler tarafından İsrail’e sağlanan askeri ve ekonomik desteğin barışa izin vermediğini söyledi.



Reisi, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmasını desteklediklerini belirterek, “İsrail'in yanı sıra ABD'de insanlığa karşı suçlar ve çocukları öldürme suçlarından uluslararası mahkemelerde yargılanmalı” dedi.



"İSRAİL REJİMİ TERÖR DEVLETİ VE ORDUSUNU TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMALIDIR"



İsrail’in Gazze’ye yönelik nükleer tehdidini hatırlatan Reisi, İsrail’in elinde tuttuğu kimyasal ve nükleer silahların uluslararası barışı tehdit ettiğini vurgulayarak, “Çocukları ve sivilleri meşru hedef olarak gören ve hiçbir uluslararası hukuku tanımayan Siyonist İsrail rejimi Gazze’ye yönelik nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu. Bu konuda BRICS üyesi ülkeler güçlerini kullanarak İsrail rejiminin sivilleri hedef alması ve nükleer tehditlerine karşısında İsrail rejimini terör devleti ve ordusunu terör örgütü olarak tanımalıdır” ifadelerini kullandı.