İran Cumhurbaşkanı Reisi: İsrail'den geriye bir şey kalmayabilir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in İran toprağına saldırması durumunda "koşulların tamamen değişeceğini" söyledi.

Yeni yıldaki ilk yurtdışı gezisine çıkan Cumhurbaşkanı Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in daveti üzerine dün sabah İslamabad'a gitti.

Pakistan ziyaretinde devlet haber ajansı IRNA'ya konuşan Reisi, "İsrail, İran toprağına saldırırsa, Siyonist rejiminden geriye hiçbir şey kalmayabilir" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bugün yaptığı açıklamada, Tahran'ın İsrail'd düzenlediği hava saldırısının ardından Avrupa Birliği'nin yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi.

Abdullahiyan, "Sırf İran, İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında meşru müdafaa hakkını kullandı diye İran'a karşı daha fazla hukuk dışı kısıtlama uygulamaya hızla karar verdiğini görmek üzüntü vericidir" dedi.