İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Reisi hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Reisi hayatını kaybetti

devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Reisi hayatını kaybetti - 1

REİSİ'NİN HELİKOPTERİNİN ENKAZI, AKINCI İHA'NIN TESPİTLERİNİN ARDINDAN BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, -Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Reisi hayatını kaybetti - 2

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını makamlarıyla paylaşmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Reisi hayatını kaybetti - 3 Kurtarma ekipleri sert hava koşullarına rağmen kazanın gerçekleştiği bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından bulunan Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.

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