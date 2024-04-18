İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e nükleer uyarısı

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in tehditleri karşısında İran'ın "nükleer doktrinini" gözden geçirebileceği konusunda uyarı yaptı.

Yarı resmi Tasnim haber ajansına göre nükleer güvenlikten sorumlu komutan Ahmad Haghtalab, "Nükleer doktrin ve politikalarımızın yanı sıra daha önce iletilen hususların gözden geçirilmesi tamamen mümkündür" dedi.

Devrim Muhafızları ayrıca İran'ın İsrail'in tüm nükleer tesislerinin yerini tespit ettiğini ve Tel Aviv'in saldırması halinde her an bu tesisleri vurmaya hazır olduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca İran'ın nükleer tesislerine yönelik herhangi bir İsrail saldırısını püskürtmeye hazır olduğu belirtildi.



İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Batı'nın askeri amaçlı olduğundan şüphelendiği Tahran'ın nükleer programı konusunda son sözü söyleme yetkisine sahip.

Hamaney birçok kez, Tahran'ın hiçbir zaman nükleer silah üretme ya da kullanma peşinde olmadığını, dinin bunu yasakladığını dile getirmişti.