İran Dışişleri Bakanı: Misilleme hareketi bitti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, İsrail'e karşı gerçekleştirilen "misilleme hareketinin" sonlandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı: Misilleme hareketi bitti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, İran'ın 'e yönelik aldığı önemlerin sonlandığını söyledi. 

Bakan Abdullahiyan, "İsrail'in çıkarlarımıza yönelik herhangi bir olası hareketi durdurulmalı" ifadelerini kullandı. 

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "İsrail tarafından herhangi bir güç kullanılması veya İran egemenliğinin ihlal edilmesi durumunda, İran'ın mücadelesi kararlı ve İsrail'in eylemlerinden pişman olmasını sağlayacak doğrultuda olacaktır" dedi.

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