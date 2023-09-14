İran ile İsrail arasında suikast tehdidi krizi

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.



Konuşmasında Mossad Başkanı David Barnea'nın, İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikast tehditlerine işaret eden Selami, "Siyonistler, yeni anlamsız sözler etmeye başladı. Bizi suikastla tehdit ediyorlar. O halde onlara diyorum ki daha önceki suikastlar sizi daha güvenli hale getirdiyse devam edin." ifadelerini kullandı.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de Mossad'ın tehditlerine ilişkin İsrail'in "gayrimeşru hedeflerine ulaşmak için terörist eylemlere başvurma konusunda sicile sahip olduğunu" savundu.