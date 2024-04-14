İran: Karşı saldırıya destek olursa ABD üslerine de saldırırız

İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, İsrail'in saldırıya karşılık vermesi durumunda İran'ın tepkisinin dün geceye göre daha büyük olacağını söyledi.

Devrim Muhafızları Komutanı, İsrail'in Tahran'ın çıkarlarına, vatandaşlarına veya askerlerine yönelik herhangi bir saldırıya karşı misilleme yapacağını açıkladı.

İran ayrıca İsviçre aracılığıyla ABD'yi, Washington'ın İsrail'in karşı saldırısını desteklemesi durumunda ABD üslerinin hedef alınacağı konusunda uyardı.

"BİR SONRAKİ TOKAT DAHA SERT OLACAK"

Gece boyunca Tahran, ABD'yi İsrail ile olan çatışmasından "uzak durmaya" çağırarak uyardı.



Devrim Muhafızları erken saatlerde yaptığı açıklamada, "Amerika'nın terörist hükümeti ve Siyonist rejimin herhangi bir ülkeden yapacağı herhangi bir tehdit orantılı bir karşılıkla sonuçlanacaktır." uyarısında bulundu.



İran Dışişleri Bakanlığı, "Gerekirse Tahran'ın herhangi bir askeri harekata karşı çıkarlarını korumak için savunma önlemleri almaktan çekinmeyeceğini" söyledi.



Tahran saldırıyı başlatmadan önce İsrail, İran'ı "durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacağı" konusunda uyardı.



İsrail olası bir tepkinin nasıl olacağını açıklamadı.

