İran'da bir günde iki silahlı saldırı

Mahsa Amini protestolarının sürdüğü İran'da İsfahan ve İzu kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

İran'da bir günde iki silahlı saldırı

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'ın İsfahan kentinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Haberde, Besic milis güçlerine ait binayı hedef alan saldırıyı, 6 saldırganın motosikletlerle gelerek gerçekleştirdiği aktarıldı.

Saldırı sonucu Besic milis güçlerinden 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 polis bir Besic mensubunun da yaralandığı kaydedildi.

POLİS VE GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde düzenlenen Mahsa Amini protestoları sırasında kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce emniyet güçleri ve göstericilerin üzerine ateş açıldığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde seyir halindeki 2 motosikletten göstericiler ve emniyet güçlerinin üzerine ateş açıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralıların polis ya da gösterici olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde çoğunlukla Araplar yaşıyor.

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