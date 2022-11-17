İran'da bir günde iki silahlı saldırı

İran'ın İsfahan kentinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.



İran devlet televizyonunun haberine göre, İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.



Haberde, Besic milis güçlerine ait binayı hedef alan saldırıyı, 6 saldırganın motosikletlerle gelerek gerçekleştirdiği aktarıldı.



Saldırı sonucu Besic milis güçlerinden 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 polis bir Besic mensubunun da yaralandığı kaydedildi.



POLİS VE GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI



İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde düzenlenen Mahsa Amini protestoları sırasında kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce emniyet güçleri ve göstericilerin üzerine ateş açıldığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde seyir halindeki 2 motosikletten göstericiler ve emniyet güçlerinin üzerine ateş açıldı.



Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Ölü ve yaralıların polis ya da gösterici olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.



İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde çoğunlukla Araplar yaşıyor.