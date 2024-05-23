İran'da "Direniş Ekseni" toplantısı: Gündem Gazze'de son durum

İran liderliğindeki “direniş ekseni” liderleri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni öncesinde Tahran'da düzenlenen bir toplantıda Gazze'deki son durumu görüştü.

“Direniş ekseni” İran'ın İsrail'e karşı mücadelede Filistin hareketi Hamas, Lübnan Hizbullah'ı ve Yemen Husileri gibi silahlı bölgesel müttefikleri bir araya getiriyor.



Bu hareketlerin liderleri, İran'ın kuzeybatısında meydana gelen bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi'yi anmak üzere Tahran'da düzenlenen törenlere katıldıktan sonra çarşamba günü bir araya geldi.



Toplantıya Hamas'ın Katar merkezli siyasi bürosunun başkanı İsmail Haniye'nin yanı sıra Hizbullah üyesi Naim Kasım ve Husi sözcüsü Muhammed Abdüsselam da katıldı.



Haniye daha önce de İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmüştü.



Bu arada İranlı yetkililer arasında Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami ve muhafızların dış operasyonlar kolu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani de vardı.

GAZZE'DEKİ SİYASİ, SOSYAL VE ASKERİ DURUM



Devlet yayın kuruluşu IRIB'in haberine göre toplantıda “Gazze'deki son siyasi, sosyal ve askeri durum ile El Aksa Tufanı operasyonu ve direniş cephesinin rolü” ele alındı.



IRIB'in haberine göre toplantıda “bölgedeki tüm direniş grupları ve cephelerinin katılımıyla Gazze'deki Filistin direnişinin tam zaferine kadar mücadelenin sürdürülmesi” vurgulandı.



GAZZE'DE İRAN ETKİSİ



Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ekim ayında Gazze'de savaşın başlamasından bu yana bölgeye, özellikle de Lübnan ve Suriye'ye yaptığı ziyaretleri arttırmıştı.



İran Hamas'ın önemli destekçilerinden biri ancak Filistinli grubun 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıyla ilgisi olduğunu defalarca reddetti.