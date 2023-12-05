İran'da eğitime hava kirliliği arası

Söz konusu kararlara göre, dizel yakıtla çalışan ağır vasıtalar gece de şehrin merkezine giremeyecek, diğer motorlu araçlar için ise çarşamba gününe kadar tek ve çift plaka uygulamasına gidilecek.



Tahran’daki tüm santral, sanayi, üretim, madencilik ve hizmet birimlerinde dizel tüketimi yasak olacak.



İsfahan eyaletinde de motorlu araçlar için tek ve çift plaka uygulamasına gidilecek.



Diğer yandan, Elborz, Erak ve Simnan eyaletleri ile Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz ve Osku şehirlerinde de eğitime yönelik düzenleme yarın için aynı şekilde uygulanacak.



Söz konusu eyaletlerde, kalp, damar, solunum yolu ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile hamile olan devlet kurumu çalışanları uzaktan çalışabilecek.