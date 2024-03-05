İran'da idamlar yüzde 43 arttı: 471 kişi uyuşturucu suçundan idam edildi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ile Paris merkezli İdam Cezasına Karşı Birlikte (ECPM) adlı örgütün hazırladığı raporda İran'da idam cezalarındaki artışa dikkati çekildi.



Ülkede 2023 yılında idam edilenlerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 43 artarak 834'e ulaştığı belirtildi.



Bu kişilerden 471'inin uyuşturucuyla ilişkili suçlardan, 8'inin Mahsa Emini gösterileriyle ilgili olarak dar ağacına gönderildiği ifade edilen raporda diğerlerinin ise hangi suçtan idam edildiklerine ilişkin bilgi verilmedi.



Raporda ayrıca idam edilen 834 kişi arasında 22 kadının bulunduğu ve idam cezasının umuma açık alanlarda uygulanmasının da arttığı kaydedildi.



IHR ve ECPM'ye göre, İran'da 2022 yılında en az 582 kişi idam edilmişti.

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