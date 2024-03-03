İran'da İsrail ajanı idam edildi

İran yargısı, İsfahan kentindeki savunma sanayi tesisine saldırı planı hazırlığındayken gözaltına alınan Mossad ajanı hakkında idam cezası kararı verdi.
İdam haberini Tesnim Haber Ajansı duyurdu. Haberde, ajanın 28 Ocak 2023 tarihinde söz konusu tesise saldırı hazırlığındayken yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.
İdam cezasının bugün infaz edildiği ifade edildi.
Mossad adına faaliyet gösterdiği öne sürülen söz konusu ajanın kimlik bilgilerine ilişkin ise detay verilmedi.
Aynı suçlamayla 18 Eylül 2023'te idama mahkum edilen 4 kişinin cezası 29 Ocak'ta infaz edilmişti.
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