İran'da rekor seviyede düşük katılım

İran'da, Mahsa Emini protestolarından bu yana yapılan ilk genel seçime katılım oranı rekor düzeyde düşük oldu. İçişleri Bakanlığı, Cuma günü yapılan seçimde, 61 milyonu aşkın seçmenin yüzde 41'nin sandığa gittiğini resmen ilan etti. Seçim, 45 yıllık islam rejiminin en düşük katılım oranı olarak kayıtlara geçti. 2000'de yapılan önceki seçimde katılım yüzde 42'ydi.



İran'da, Cuma günü, 290 sandalyeli meclis ile 88 sandalyeli Ulusal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek için seçim yapıldı. Eylül 2022'de başlayan ve aylar süren protesto dalgası sonrası yapılan ilk seçime,, Reformcuların boykot çağrısı damga vurdu. Sonuç, Reformcuların boykot çağrısının sandığa yansıdığını gösteriyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı resmi sonuç, kayıtlı seçmenin yüzde 59'unun sandığa gitmediğine işaret ediyor.



Bazı illerde katılım, yüzde 41'in de altında kaldı. İran'da bir adayın milletvekili seçilebilmesi için seçim bölgesinde oyların en az yüzde 20'sini alması gerekiyor. 21 seçim bölgesinde milletvekili seçimi ikinci tura kaldı. 290 sandalyeden 45'i için yeniden sandığa gidilecek.



İran'ın dini liderini seçme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi'nde ise seçim tamamlandı. İçişleri Bakanlığı 88 üyenin tamamının seçildiğini duyurdu. Kesin olmayan sonuçlara göre 16 üyenin seçiminin ikinci tura kaldığı açıklanmıştı.