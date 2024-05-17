İran'da satanist gruba operasyon: 261 kişi gözaltına alındı

İran'da "satanizmi yaymakla" suçlanan 3'ü Avrupa vatandaşı 261 kişi gözaltına alındı.

İran'da satanist gruba operasyon: 261 kişi gözaltına alındı

resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da istihbarat birimleri, İranlı ve yabancı uyruklu üyeleri olan satanist gruba yönelik operasyon düzenledi.

sırasında kıyafetlerinde, başlarında, yüzlerinde ve saçlarında satanizmin logo, işaret ve sembollerini taşıyan 146 erkek ve 115 kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 3 Avrupa vatandaşının da olduğu ifade edildi ancak uyrukları belirtilmedi.

Operasyonda ele geçirilen alkollü içkiler, psikotrop maddeler ve söz konusu kişilere ait 73 otomobile de el konularak haklarında işlem yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Hırvatistan'da yeni hükümet kuruldu

Hırvatistan'da yeni hükümet kuruldu

Gazze'deki hükümet uyardı: Kıtlık kabusu geri döndü

Gazze'deki hükümet uyardı: Kıtlık kabusu geri döndü

ABD: İsrail savunmasız bırakılmıyor

ABD: İsrail savunmasız bırakılmıyor

Rusya'dan Harkov’a saldırı: 3 ölü, 28 yaralı

Rusya'dan Harkov’a saldırı: 3 ölü, 28 yaralı

İsrail'de Güvenlik Kabinesi karıştı: Ben-Gvir'e yumruklu saldırı

İsrail'de Güvenlik Kabinesi karıştı: Ben-Gvir'e yumruklu saldırı

Türkiye'den Afganistan'daki selzedelere 24 tonluk insani yardım

Türkiye'den Afganistan'daki selzedelere 24 tonluk insani yardım

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...