İran'da seçime katılım oranı yüzde 41'de kaldı

İran'da düzenlenen 12. Dönem Milletvekili ile 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılım, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 41 oldu.



İran resmi ajansı IRNA, kesin olmayan sonuçlara dayandırdığı haberinde, ülkede yapılan parlamento ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimlerinde 25 milyona yakın seçmenin sandık başına gittiğini duyurdu.



Muhafazakârların baskın çıkmasının beklendiği seçimde, oy pusulalarının sayımına başlandı.

290 üyeli parlamentoda yer almak için rekor bir sayıyı ifade eden 15 bin 200 aday yarıştı. 144 aday da sadece erkek İslam alimlerinden oluşan 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nde yer almak için oylamaya girdi.



Cuma günkü seçimler, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 20 Eylül 2022'de polis gözetiminde ölümüyle tetiklenen geniş çaplı protestolardan bu yana yapılan ilk seçimlerdi.

Amini, İran'ın, kadınlara yönelik katı kıyafet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.



İran ayrıca 2020'deki son seçimlerden bu yana ekonomik krize yol açan uluslararası yaptırımlardan da kötü etkilendi.

