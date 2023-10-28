İran’da yeni Amini vakası iddiası | 16 yaşındaki Armita yaşamını yitirdi

İran’da örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle Tahran’da ahlak polisi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravand, yaşamını yitirdi.



Geravand’ın ölüm haberini İran’ın resmi haber ajansı IRNA duyurdu.



Haberde, “Beyin hasarı yaşadıktan bir süre sonra komaya girmişti. Kısa zaman önce hayatını kaybetti.” denildi.



1 EKİM’DE KOMAYA GİRMİŞTİ



1 Ekim’de komaya giren Geravand’ın geçen hafta beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı.



HİKAYESİ AMİNİ’Yİ HATIRLATTI



İran’da geçen yıl, 22 yaşındaki Mahsa Amini ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, 3 gün sonra yaşamını yitirmişti.



Amini’nin ölümünün ardından İran, aylar süren protestolar ve şiddet olaylarına sahne oldu.