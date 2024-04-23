İran'dan AB yaptırımlarına "meşru müdafaa" tepkisi

Tahran yönetimi Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'yi işaret ederek, "Sırf İran, İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında meşru müdafaa hakkını kullandı diye İran'a karşı daha fazla hukuk dışı kısıtlama uygulamaya hızla karar verdiğini görmek üzüntü vericidir" dedi.

Abdullahiyan şunları ekledi:

"İsrail rejimi çeşitli savaş suçları, füze saldırıları ve kıtlık yoluyla Filistinlilere karşı soykırımını sürdürürken, AB'nin bu tür suçlara tepkisinin neredeyse içi boş sözlerden ibaret olması da üzüntü vericidir."



İranlı bakan, bunun yerine İsrail'e yaptırım uygulanmasını önerdi.