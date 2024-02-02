İran'dan ABD'ye mesaj: Misilleme karşılıksız kalmaz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, çarşamba günü Ürdün'de üç Amerikan askerinin ölümüne neden olan saldırıya karşılık ABD'nin olası misillemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Devrim Muhafızları tarafından işletilen bir Körfez deniz üssüne bugün yaptığı ziyarette konuşan Reisi, "Birçok kez herhangi bir savaşın başlatıcısı olmayacağımızı söyledik. Ancak bir ülke, zalim bir güç, zorbalık yapmak isterse, İran İslam Cumhuriyeti kesin bir şekilde karşılık verecektir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin, bombalı saldırıya vereceği yanıtın niteliğine çoktan karar verdiğini söylemiş ancak "Ortadoğu'da daha geniş çaplı bir savaş istemediğini" savunmuştu. Beyaz Saray ise saldırıya misilleme olarak "birden fazla eylem" yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Reisi, Tahran'ın "bölgedeki askeri gücünün hiçbir ülke için tehdit olmadığını ve olmayacağını" aksine bölge ülkelerinin güvenebileceği bir güvenlik kaynağı olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı, "Bugün düşmanın bize karşı bir şey yapma kabiliyeti yok; çünkü güçlerimizin kuvvetli ve muktedir olduğunu biliyorlar" ifadelerini kullandı.



Geçen pazar günü, Ürdün'deki bir üsse insansız hava aracıyla öldürülen Amerikan askerlerine yönelik saldırı, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede ABD için düşman ateşiyle verilen ilk askeri kayıp oldu.



ABD Başkanı Joe Biden, saldırıdan "İran destekli radikal militan grupları" sorumlu tutmuştu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Irak'ta İran destekli olduğu ileri sürülen Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) adlı örgütün, "saldırının arkasında olduğuna ilişkin izler olduğunu" söylemişti.







