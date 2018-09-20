İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gulam Ali Hoşru, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne hitaben bir mektup yazdı.



Birleşmiş Milletler'den İsrail'in "Nükleer Silahların Önlenmesi Antlaşması"na dahil olmasının talep edilmesini istedi.



İsrail'in nükleer programının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimine alınması da Tahran'ın BM'den talepleri arasında yer alıyor.



NETANYAHU: DÜŞMANLARIMIZI YOK EDECEK İMKANLARIMIZ VAR



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde ülkenin gizli atom reaktörünü ziyaret etmiş, "Düşmanlarımızı yok edecek imkanlarımız var" demişti.



İsrail bugüne kadar nükleer silaha sahip olduğunu ne açıkladı ne inkar etti.

