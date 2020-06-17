İran'dan IKBY'nin dağlık bölgelerine topçu ateşi

İran Savunma Bakanlığı'na ait Telegram sayfasında yer alan yazılı açıklamada, "DMO, IKBY sınırları içindeki Alane ve Hac Umran dağlarında yuvalanmış silahlı rejim karşıtlarına yönelik top atışı saldırısında bulundu" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ile İran Kürdistanı Devrimci ve Emekçi Partisi'ne (Komele) bağlı grupların söz konusu yüksek alanlarda saklandığı kaydedildi.



Dün de benzer saldırıların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, top atışlarının herhangi bir kayba yol açıp açmadığına dair bilgi paylaşılmadı.



Tahran yönetimi, İKDP ve Komele'yi "terör örgütü" kabul ediyor.