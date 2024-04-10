İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı iddiası: "Her an gerçekleşebilir"

Amerikan basını, İran ve destekçilerinin İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini iddia etti. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, saldırının "her an" gerçekleşebileceği belirtildi.

İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı iddiası: "Her an gerçekleşebilir"

Amerikan televizyon kanalı Bloomberg, istihbarat raporlarına dayandırdığı haberind, veya İran destekli grupların 'e geniş çaplı füze saldırısı düzenleyebileceğini bildirdi.

Saldırının "her an" gerçekleşebileceği belirtilirken, İsrail'deki askeri noktaların hedef alınacağı iddia edildi.

İran'ın saldırısında yüksek hassasiyetli füzeler veya insansız hava araçları kullanabileceğinden endişe duyulurken, saldırının ne zaman gerçekleşeceğinin önemli olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da ülkesinin İran'a karşı İsrail'i koruyacağını söyledi.

Biden, "İran ve destekçilerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır." ifadelerini kullandı.

Biden'dan İran tehdidine karşı İsrail'e tam destek

Biden'dan İran tehdidine karşı İsrail'e tam destek

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