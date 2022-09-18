İran'ı sarsan gözaltında ölüm (Mahsa Amini'nin şüpheli ölümü)

Mahsa Amini İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle 13 Eylül'de "ahlak polisleri" tarafından Tahran'da gözaltına alındı.



İran devlet televizyonunca yayınlanan görüntülerde 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltı merkezinde fenalaştığı ve yere yığıldığı görülüyor.



Görüntülerde sağlık ekiplerinin genç kadına müdahale etmesi de yer alıyor.



Ambulansla gözaltı merkezinden hastaneye götürülen genç kadın komaya girdi.



3 gün komada kalan Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybettiği duyuruldu.



İran güvenlik güçleri Mahsa Amini'nin kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini iddia ediyor.



Ancak ailesi, kızlarının herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyleyerek bu iddiayı yalanlıyor.



Genç kadının hastanede komadayken çekilen görüntüsünü inceleyen uzmanlar, kulaklarından kan geldiğini, bunun kafaya alınan darbelere işaret ettiğini söylüyor.



Amini'nin ahlak polisinin işkencesi sonucu öldüğüne yönelik iddialar İran'da büyük infiale yol açtı.



Başkent Tahran'da protestolar düzenlendi.



İran İçişleri Bakanlığıysa olayla ilgili soruşturma açılacağını duyurdu.



İran İnsan Hakları Merkezi, ülkede genç kadınlara yönelik baskının üst seviyede olduğuna işaret etti.



İran'da İslam devrimi sonrası yürürlüğe giren "kadınların başörtüsü zorunluluğu" son yıllarda pek çok İranlı kadın tarafından eleştiriliyor.



İranlı kadınlar sokaklarda sıklıkla ahlak polisiyle karşı karşıya gelerek tartışmalar yaşıyor, kimi zaman da darp ediliyor.