Irkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı

Kurşun geçirmez zırhlı araçla ve polis korumasında Stockholm'ün Husby Mahallesi'ne getirilen Paludan, burada Kur'an-ı Kerim yakarak İslam dini ve Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret etti. Oturdukları binanın yanında Kur'an-ı Kerim yakılması ve megafonla rahatsız edilmeleri üzerine balkonlara çıkan Müslümanlar, "Cumartesi gibi tatil bir günde çocuklarımızla evlerimizde rahat oturamayacak mıyız? Paludan'ın İslam'a hakaretlerini evimizden dinlemek zorunda mıyız?" şeklinde polise tepki gösterdi.



Paludan'ı yaklaşık 100 polis korurken İsveç İstihbarat Teşkilatından (SEPO) 10 sivil polis de yakın koruma sağladı.



Daha sonra Türklerin yaşadığı Hallunda Mahallesi'ne polis eşliğinde bir konvoyla götürülen Paludan, burada da bir Türk lokantasının önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Lokantanın sahibi Osman Demir, Paludan'a tepki göstererek yumurta atmasının üzerine polisler, Demir'e copla saldırdı ve lokantasını kapattırdı.



Paludan'ın provokasyonu için bölgede otobüs ve tren seferleri iptal edildi.



Öte yandan burada Paludan'a tepki gösteren 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.



12 Mayıs'tan beri İsveç'te bulunan Paludan, 7 bölgede polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.

