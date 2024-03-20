İrlanda Başbakanı Leo Varadkar istifasını açıkladı

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, beklenmedik şekilde istifasını açıkladı.

Varadkar, "kişisel ve siyasi nedenlerle" İrlanda başbakanlığından ve iktidardaki koalisyonda yer alan Fine Gael partisinin liderliğinden istifa ettiğini duyurdu.



Başkent Dublin'de gazetecilere duygusal bir açıklama yapan Varadkar, "Fine Gael başkanlığından ve liderliğinden istifa ediyorum ve halefim göreve başlar başlamaz Taoiseach görevimden de istifa edeceğim" dedi.

Kişisel ya da siyasi bir planı olmadığınu söyleyen Varadkar, yeni̇ başbakanın ve parti̇ li̇deri̇ni̇n yeni̇den seçi̇me gi̇tmesi̇ni̇n daha i̇yi̇ olacağına inandığını belirtti ve "Umarım bu hükümet yeniden seçilir" dedi.

Varadkar, "Başbakan olmak hayatımın en tatmin edici dönemi oldu" diye konuştu.

