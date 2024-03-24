İrlanda en genç başkanını seçmeye bir adım daha yaklaştı

Fine Gael partisi Genel Başkan Yardımcısı Simon Coveney, Başbakan Leo Varadkar'dan boşalan genel başkanlık koltuğuna, tek aday Harris'in oturacağını açıkladı.



Coveney, 37 yaşındaki Harris için, "Simon Harris, bu partiyi ileriye taşımak için ideal bir seviyede. Buradaki herkes onun yüzde yüz arkasında olmalı." ifadelerini kullandı.



Harris ise partinin başına geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada, Varadkar'a liderliği, Avrupa Birliği yanlısı tutumu, Ukrayna ve Gazze'ye desteği için teşekkür etti.



Parti liderliğinin kendisi için gurur verici bir ünvan olduğunu belirten Harris, parti değerlerini koruyacağını belirterek, "15 yaşından beri bu partideyim. Bu değerler çok anlamlı ve benim için çok önemli." ifadesini kullandı.



Harris'in nisan ayında İrlanda parlamentosunun alt kanadında (Dail) yapılacak oylamanın ardından ülkenin en genç başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor.



EN GENÇ MİLLETVEKİLİ



İlk olarak 2009'da, bir belediye meclis üyesi adayının aldığı en yüksek oy oranıyla Wicklow Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Harris, iki yıl sonra, 25 yaşında milletvekili seçildi.



Ülkenin aynı zamanda en genç milletvekili ünvanını da taşıyan Harris, 29 yaşında Sağlık Bakanı oldu.



Harris, 2020'de Yüksek Öğrenim, Araştırma, Yenilik ve Bilim Bakanı olarak görevlendirildi.