İrlandalı AP üyesinden AB Komisyonu Başkanı'na: Madam Soykırım

Daly, von der Leyen'e hitaben "Madam Soykırım (Frau Genocide) derken sanırım pek çok Avrupa vatandaşı adına konuşuyorum." dedi.



İrlandalı AP üyesinin bu konuşması sosyal medyada viral oldu.



Daly daha önce de seçilerek göreve gelmediğine vurgu yaptığı von der Leyen'in AB ve üye ülkeler adına konuşmasını eleştirmişti.



URSULA VON DER LEYEN'İN İSRAİL'E DESTEĞİ

Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olarak da tanınan von der Leyen, 7 Ekim'den sonra zaman kaybetmeden İsrail'i destek amaçlı ziyaret eden ilk liderler arasında yer almış ve açıklamalarında AB’nin İsrail'e "koşulsuz desteğini" bildirmişti.



İsrail halkı ve devleti ile dayanışma için bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen von der Leyen, ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.



Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14-15 Aralık'ta düzenlenen yılın son AB zirvesinde, 7 Ekim'in ardından 3. kez bir araya gelen liderler, ateşkes çağrısı üzerinde anlaşamamıştı.



AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvenin ardından yaptığı açıklamada üye ülkeler arasında çatışmalara verilecek ara ile ilgili farklı görüşler bulunduğunu belirterek, "Bir kısmı 'insani duraklama' ve bir kısmı 'insani bir ateşkes' istiyor." demişti.

