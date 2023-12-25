İsrail ordusundan Han Yunus'a yeni saldırı: En az 23 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki eve düzenlediği saldırılarda en az 23 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan Han Yunus'a yeni saldırı: En az 23 ölü
İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti

İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti

Haberi Görüntüle

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, ordusunun, Han Yunus'ta "Salah" ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında en az 21 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ordusundan Han Yunus'a yeni saldırı: En az 23 ölü - 1

İsrail güçlerinin Han Yunus'taki Emel Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...