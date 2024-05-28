İşkence gibi sorgu: Öldürdüm dediği babası sağ çıktı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde genç bir adam babasını öldürme şüphesiyle 17 saat boyunca polis tarafından sorgulandı. Saatler sonra ise babasının haber vermeden arkadaşının evine gittiği ortaya çıktı.



Mahkeme, polis tarafından saatlerce psikolojik şiddete maruz bırakıldığı gerekçesiyle genç adama 898 bin dolarlık tazminat ödenmesine hükmetti.

KÖPEĞİNE ÖTENAZİ YAPMAKLA TEHDİT ETTİLER



Sorgu kayıtlarına göre polis, sorgu sırasında şüpheli Thomas Perez'i "yaptıklarının bir cezası olarak" köpeğine ötenazi yaptırmakla tehdit etti.



Avukatının bu hafta yaptığı açıklamaya göre hakim, sorgulamanın "anayasaya aykırı psikolojik işkence" gibi göründüğünü ve belediyenin Perez'in davası için 898 bin dolarlık tazminatı kabul ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİYE YOL AÇTI



Zorla cinayet itirafına ilişkin olay, Perez'in aşırı duygusal ve fiziksel sıkıntı içinde olduğunu gösteren görüntülerin yayınlanmasıyla tepkiye yol açtı.



Görüntülerde polislerin köpeğini getirmesi ve hayvanın bir cinayete tanık olmasından kaynaklanan "depresyon" nedeniyle uyutulması gerekeceğini söylemesi de yer aldı.



BABA NASIL KAYBOLDU?



Olay, Perez Jr.'ın birlikte yaşadığı babası Thomas Perez Sr.'nin postayı almak için köpeğiyle birlikte evden ayrılmasıyla 7 Ağustos 2018 akşamı başladı.



Köpek birkaç dakika sonra geri döndü ama yaşlı adam dönmedi; ertesi gün oğlu polisi aradı ve kaybolduğunu bildirdi.



İhbarı alan memur, gencin tavrını "şüpheli" olarak bildirdi ve onun "dikkati dağılmış ve babasının ortadan kaybolmasıyla ilgilenmiyor" göründüğünü iddia etti.

EVİNDE ARAMA YAPILDI



Polisler, Perez'i sorgulanmak üzere polis karakoluna götürdü. Daha sonra evinde gerçekleştirilen aramalarda "görünür kan lekeleri" bulunduğu ve polis köpeğinin bir ceset kokusu aldığı öne sürüldü.



Perez bir noktada karakoldan çıkarılıp "sözde babasının ortadan kaybolmasını soruşturmak için" farklı yerlere götürüldü. Ayrıca memurlar, tıbbi müdahale için yalvarmasına rağmen ilacını vermedi.



Sorgulamanın videosunda iki polis memurunun Perez perişan haldeyken ve ağlarken saatlerce onu cinayetle suçladığı ortaya çıktı.

"KÖPEĞİNE BAK, O HER ŞEYİ BİLİYOR"



Memurlar bir noktada köpeğini getirdiler ve içlerinden biri, “Babanı öldürdün. Onu öldürdüğünü biliyorsun… Kendine karşı dürüst olmuyorsun… Bunu nasıl yaparsın? Orada oturup ne olduğunu bilmediğini ve köpeğinin babanı öldürdüğünü bilerek orada oturup sana baktığını mı söylüyorsun? Köpeğine bak. Biliyor çünkü kanın içinde yürüyordu" ifadelerini kullandı.



Sorgu sırasında Perez saçını yolmaya, kendine vurmaya ve gömleğini yırtmaya başladı, neredeyse yere düşecekti. Bu noktada memurların ona güldüğü ve köpeğini strese soktuğunu söylediği kaydedildi.

BABASININ MORGDA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER



En sonunda polisler, Perez'e babasının cesedinin yerinin tespit edildiğini ve bıçak izleriyle morgda olduğunu söyledi.



Perez daha sonra yalan cinayet itirafında bulundu ve odada yalnız kaldı; burada kendini asmaya çalışırken çekilen video kameraya yansıdı. Polislerin davranışları Perez'i o kadar etkiledi ki, yapmadığı halde babasını öldürdüğünü itiraf etti ve karakolda intihara teşebbüs etti.

"40 YIL BOYUNCA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"



Davayı yürüten yargıç ise konu hakkında, "Tom Perez'e yalan suçlamada bulunarak zihinsel olarak işkence etmek, babasının hayatta ve iyi olduğunu ondan saklamak ve intihara meyilli hale getirerek psikiyatri koğuşuna kapatmak... Polis davalarına baktığım 40 yıl boyunca bu seviyeyi hiç görmedim" diye konuştu.



Bir röportajda avukatı ise, polis memurlarının insanları yalan itirafta bulunmaya nasıl zorlayabildiğini ortaya koyan görüntüleri izlediğini söyleyerek, "Bu vaka gösteriyor ki, eğer polis yeterince becerikliyse ve sizi yeterince sert bir şekilde sorguya çekerse, herkesin her şeyi itiraf etmesini sağlayabilir” dedi.