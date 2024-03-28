İskoçya ölümcül hastalar için ötenaziyi yasallaştırabilir

İskoçyalı Liberal Demokrat MSP Liam McArthur, ölümcül hasta yetişkinler için yardımlı ölüm yasasını meclise sundu.



Tasarıyı İskoç parlamentosunda sunan McArthur, "Yardımlı ölüme ilişkin mevcut yasalarımız, yaşamının sonunda ölümcül hastalığa sahip çok sayıda İskoç'un isteklerini karşılamıyor. Sağlık hizmetlerine rağmen hasta insanlar sıklıkla hem kendilerine hem de geride bıraktıkları kişilere zarar veren travmatik ölümlerle karşı karşıya kalıyor" diye konuştu.



Yasa tasarısı, yardımlı ölüm yasasını uygulamaya koymaya yönelik üçüncü girişim olacak. Engelli hakları ve inanç gruplarının yasaya şiddetle karşı çıkması bekleniyor.

ÖTENAZİ İÇİN GEREKECEK KOŞULLAR



Yasanın içerdiği kurallara göre ise en az bir yıldır İskoçya'da ikamet eden ve iki bağımsız tıp doktoru tarafından ölümcül hasta, akıl sağlığı yerinde ve herhangi bir baskı altında olmadığı değerlendirilen yetişkinler bu haktan yararlanabilecek.



Başvuru sahiplerinin yaşamı sonlandıran ilaçları kendileri vermeleri gerekecek.



Tasarının itirazlara ve tepkilere rağmen bu sonbaharın sonlarında incelenmesi bekleniyor.