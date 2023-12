İslam Kalkınma Bankası, çocuk felciyle mücadele için Pakistan'a 100 milyon dolar kredi verecek

Radio Pakistan'daki habere göre, Bakan Can, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında çocuk felciyle ilgili bir forumda konuştu.



Can, ülkesinin bu hastalıkla mücadele kapsamında önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı.



İslam Kalkınma Bankasından çocuk felciyle mücadele kapsamında 100 milyon dolarlık kredi desteğinin elde edildiğini belirten Can, BAE'ye, İslam Kalkınma Bankasına, Bill ve Melinda Gates Vakfına destekleri dolayısıyla teşekkür etti.



Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede 2022'de 20 vaka görülmüştü.