İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri: Savaşın galibi Filistin halkı olacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslar çerçevesinde Tahran’da bulunan Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale'yi Bakanlıkta resmi törenle karşıladı.



Karşılamanın ardından Abdullahiyan ile Nahhale heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmenin sonunda basına konuşan Nahhale, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Gazze’deki son duruma dair Nahhale, şunları kaydetti:



“Sizlere söz veriyorum, bu savaşı kazanacağız ve Filistin halkının direnişi tüm dünyaya örnek olacak. Zaferin sonunda sizlerle buluşacağız. Savaşın galibi Filistin halkı olacak."



İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nahhale, 28 Mart Perşembe günü de İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmüştü.

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