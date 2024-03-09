İspanya'da aşırı sağcılar "Katalanlara af" çabasına karşı eylem yaptı

İspanya'da aşırı sağcılar, Katalanlara af çıkartılması için çalışan hükümeti protesto etti.

20 kadar derneğin çağrısıyla başkent Madrid'de bir araya gelen aşırı sağcı gruplar, Kibele Meydanı'nda Başbakan Pedro Sanchez'i protesto etti.

Eylemciler, "Sanchez istifa" ve "Benim adıma değil. Ne af ne de kendi geleceğine karar verme hakkı" sloganları attı.



Gösteriye, aşırı sağcı Vox Partisi ile ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) temsilcileri de katıldı.



PP'nin Katalonya'daki eski başkanı, eski Avrupa Parlamenteri ve Vox Partisinin kurucularından Alternatif ve Özgürlük Forumu Vakfı Başkanı Alejo Vidal Quadras, yaptığı konuşmada, "İspanya tarihi karanlık bir döneminden geçiyor. İktidar, ayrılıkçı Katalanlarla anlaşarak ülkeyi aşılmaz bir çelişkiye sürükledi" iddiasında bulundu.

