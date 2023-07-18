İspanya'da batan göçmen teknesindeki 8 aylık bebeğin cesedi 3 ay sonra karaya vurdu

İspanya'da 3 ay önce batan kaçak göçmen teknesindeki 8 aylık bir bebeğin cesedinin karaya vurdu. Üzerinde can yeleği bulunan 8 aylık bebeğin cesedi ilk olarak oyuncak bebek zannedilip, bir gün kıyıda bekledikten sonra insana ait olduğu anlaşılıp morga kaldırıldı.

İspanya'da batan göçmen teknesindeki 8 aylık bebeğin cesedi 3 ay sonra karaya vurdu
Tunus ve Senegal'de göçmen faciası

Tunus ve Senegal'de göçmen faciası

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Jandarma kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 11 Temmuz'da ülkenin doğusundaki Tarragona kentindeki Roba de Bera sahilinde kıyıya vurmuş bebek cesedi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada cesedin, yaklaşık üç ay önce batan kaçak teknesindeki bebeğe ait olduğu ifade edildi.

İspanya'da batan göçmen teknesindeki 8 aylık bebeğin cesedi 3 ay sonra karaya vurdu - 1

FACİADAN KURTULAN OLMADI

Cezayir'in Çerçel kasabası sahillerinden 21 Mart'ta yola çıkan ve içinde 15 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin 6 Nisan'da İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları açıklarında battığı bilgisine yer verilen açıklamada, olayda kurtulan olmadığı belirtildi.

Sadece 8 cesede ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, cesetlerden birinin Tarragona'da kıyıya vuran ve 8 aylık olduğu anlaşılan bebeğin annesine ait olduğu ve yapılan DNA testinin ardından kesin sonuca ulaşıldığı bildirildi.

İspanya'da batan göçmen teknesindeki 8 aylık bebeğin cesedi 3 ay sonra karaya vurdu - 2

Bebeğin anne ve babasının da batan teknede hayatlarını kaybettiği açıklandı.

İspanya'da sivil toplum kuruluşu "Caminando Fronteras" (Yürüyen Sınırlar), 2023'ün ilk 6 ayında, büyük çoğunluğu Kanarya Adaları güzergahında olmak üzere, toplam 951 kaçak göçmenin Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkıp İspanya'ya gelmeye çalışırken yolda teknenin batması sonucu boğularak ya da açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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