İspanya'da batan göçmen teknesindeki 8 aylık bebeğin cesedi 3 ay sonra karaya vurdu

FACİADAN KURTULAN OLMADI

Cezayir'in Çerçel kasabası sahillerinden 21 Mart'ta yola çıkan ve içinde 15 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin 6 Nisan'da İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları açıklarında battığı bilgisine yer verilen açıklamada, olayda kurtulan olmadığı belirtildi.



Sadece 8 cesede ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, cesetlerden birinin Tarragona'da kıyıya vuran ve 8 aylık olduğu anlaşılan bebeğin annesine ait olduğu ve yapılan DNA testinin ardından kesin sonuca ulaşıldığı bildirildi.