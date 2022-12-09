İspanya'da bir grup askerin fuhşu teşvik eden çekiliş düzenlediği ortaya çıktı

İspanyol basınına göre, olay, Barselona'da El Bruc kışlasında meydana geldi. Kışladaki bir grup asker, WhatsApp grubunda ödülü fuhuş olan bir çekiliş düzenledi.



İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesine suç duyurusu yapılan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı içinde soruşturma başlatılan olayla ilgili açıklama yaptı.



"Bu çekilişi yapan askerler ordudan ihraç edilmeli." diyen Robles, söz konusu WhatsApp grubunun "özel bir grup olduğunu, Kara Kuvvetleri'nin kurumsal yapısıyla hiçbir bağlantısı olmadığını" vurguladı.

"KABUL EDİLEMEZ"



Robles, "Her ne olursa olsun içeriği bakımından kabul edilemez bir olay. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, olay hakkında hemen savcılığa suç duyurusunda bulunup kamuoyunu bilgilendirdi. Soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Savunma Bakanı Robles, "Hiçbir açıdan kabul edilemez bir durum. Sadece ordunun veya Silahlı Kuvvetlerin değerlerine değil, toplumun değerlerine de karşı bir olay. İspanyol Silahlı Kuvvetleri bu konuda çok güçlü ve nettir. Her türlü cinsel saldırıya, tacize ve hatta şakaya bile sıfır tolerans göstermektedir. Kimlikleri belli olduktan sonra bu kişileri İspanyol Silahlı Kuvvetlerinde istemiyoruz" diye konuştu.

