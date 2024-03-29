İspanya'da fırtına: Paskalya törenleri iptal edildi

İspanya'nın güneyinde yapılması planlanan tüm Paskalya törenleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Ülkede şiddetli yağış ve fırtınaların etkili olduğu kıyılarda 4 kişi boğularak hayatını kaybetti.



İspanya'nın Sevilla kentinde "Kutsal Perşembe" kapsamında düzenlenen tüm büyük yürüyüşler yağmur fırtınaları nedeniyle iptal edildi. Şiddetli bir kuraklığın etkisi altındaki bölgede yağmurlar memnuniyetle karşılandı.



Mor sivri başlıklarıyla ünlü Nasıralıların geçit törenleri de iptal edildi.



On binlerce insanı şehre çeken etkinlikte, 70'ten fazla kardeşlik ve dini loncanın üyeleri, İsa'nın tutkusunu tasvir eden ağır dekorlar taşıyarak Sevilla'nın sokaklarında geçit töreni yapıyor.



12 saate kadar sürebilen her kortej, şehirdeki 100'den fazla kiliseden yola çıkıyor ve başlangıç ​​noktasına dönmeden önce Sevilla Katedrali'nden geçiyor.



Perşembe günü Nelson Fırtınası'nın İspanya kıyılarını vurması sonucu dört kişi boğuldu.



Son birkaç günde beklenen yağışların yağması ile Katalonya'da uzun süren kuraklığın sona ereceğine dair umutlar var.



Üç yıl süren yetersiz yağışların ardından rezervuarların kapasitesi yüzde 16 seviyesinde.





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