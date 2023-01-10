İspanya'da izmaritleri firmalar toplayacak

Sokaklardaki sigara izmaritlerinin toplanmasından tütün şirketleri sorumlu olacak. Bu uygulamanın başladığı yer İspanya.



Avrupa Birliği'nde geçen yıl yürürlüğe giren yeni çevre düzenlemesiyle sokak ve plajların sigara izmaritlerinden temizlenmesi ülkedeki tütün firmalarının yükümlülüğünde olacak.



Tütün üreticileri izmaritlerin toplanmasının yanısıra atık işleme merkezlerine götürülmesini de üstlenecek. Ancak cuma günü yürürlüğü giren kuralların nasıl uygulanacağı henüz netlik kazanmadı. Tütün şirketleri yetkilileri bu konuda bilgilendirilmediklerini söylüyor.



Ortaya çıkacak maliyetin müşterilere yanısıtılıp yansıtılmayacağı da henüz bilinmiyor. Halk ise uygulamaya destek veriyor.



2020 verilerine göre ispanya'da yetişkin nüfusunun beşte biri sigara içiyor. hazırlanan bir rapora göre Batı Akdeniz sahillerinde bulunan atıkların başında sigara izmaritleri geliyor.



İspanya'da sigara kullanımını önlemek için son yıllarda çeşitli önlemler hayata geçirildi. Barcelona'da geçen temmuz ayında tüm halk plajlarında açık havada sigara içmek yasaklanırken, içenlere 30 euro yani yaklaşık 600 lira para cezası kesilmeye başlandı