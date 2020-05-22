İspanya'da kademeli normalleşmede yeni aşamaya geçiliyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümet, 25 Mayıs'tan itibaren yeni aşamalara geçilmesi kararı aldı.



Sağlık Bakanı Salvador İlla, pazartesi itibarıyla İspanya'nın tamamının kademeli normalleşmede ilk aşamayı geride bırakacağını, yeni süreçle ülke nüfusunun yüzde 53'ünün ikinci, yüzde 47'sinin üçüncü aşamaya geçmiş olacağını açıkladı.



Hükümetin aldığı kararın, ölü ve vaka sayısındaki yoğunluktan dolayı, ülke genelinde şimdiye kadar ilk aşamada kalan Madrid ve Barselona kentleri ile Castilla y Leon bölgesindeki tartışmaları bitirmesi bekleniyor.



Zira, 11 Mayıs'tan bu yana ikinci aşamaya geçmeyi talep eden Madrid özerk yönetim hükümeti, riskli olduğu gerekçesiyle buna izin vermeyen Sağlık Bakanlığı aleyhine Yüksek Mahkemeye başvuru yapmıştı.



Sağlık Bakanı Salvador İlla, tüm özerk yönetimlerin ve kentlerin en az iki hafta süreyle belirlenen seviyelerde kalmasının zorunlu olduğunu ifade etti.



Kademeli normalleşmeyi dört aşamalı olarak belirleyen hükümet, ülke genelinde bu sürecin haziran sonunda tamamlanmasını öngörüyor.



Olağanüstü halin 7 Haziran'a kadar uzatıldığı ülkede, dünden itibaren yürürlüğe giren uygulama gereği, engelli veya sağlık sorunu olmamak şartıyla 6 yaş üstü herkese, en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.



Hükümet, kademeli normalleşme süreci kapsamında, yaş gruplarına göre sokağa çıkış saatlerinin belirlendiği ve çeşitli kısıtlamaların getirildiği olağanüstü halin devam etmesi gerektiğini savunuyor.

