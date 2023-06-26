İspanya'da sıcak hava dalgası: 44 dereceyi gördüler

Yerel yönetimler, hava sıcaklığının en yüksek olduğu 14.00-19.00 saatlerinde özellikle yaşlılar, çocuklar ve engellilerin zorunlu olmadıkça güneşe çıkmamaları ve bol su tüketmeleri uyarısında bulunuyor.



OY KULLANMA 22'YE UZATILSIN TALEBİ



İspanya'da 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerde oy kullanma saatlerinin sıcak havaya göre uzatılması da gündeme geldi.



Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz'ın liderliğini yaptığı Sumar adlı sol görüşlü siyasi parti, 09.00-20.00 saatlerindeki oy kullanma işleminin 22.00'ye kadar uzatılması için Seçim Kuruluna başvurdu.