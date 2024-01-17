İspanya'dan ısıtılmış tütün kararı

İspanya'da hükümet ısıtılmış tütün ürünlerini yasakladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tütün kullanımı ile mücadele kapsamında aromalı ısıtılmış tütün ürünlerinin satışı yasaklandı.



Açıklamada, kararnamenin ayrıca ısıtılmış tütün ürünlerinin paketlenmesinde diğer tütün ürünleriyle aynı sağlık uyarılarının yer alması gerektirdiği de belirtildi.



Kararname ile sigara filtreleri ve sarma kağıtları gibi diğer tütün ürünlerinde aroma kullanımı yasaklandı.



Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre İspanya'da yaklaşık her dört yetişkinden biri (yüzde 26) her gün tütün kullanıyor.



Isıtılmış tütün ürünleri, tütünü yakmadan önce ısıtarak ve buharlaştırarak kullanılıyor. Bu tip ürünler genellikle elektronik cihazlar veya özel ısıtıcılar aracılığıyla kullanılır.