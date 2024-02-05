İspanya'dan UNRWA'ya 3,5 milyon euro finansman

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini sürdürebilmesi için kısa vadede 3,5 milyon avroluk finansman sağlayacaklarını açıkladı.



Albares, Meclis Uluslararası Kalkınma İşbirliği Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, UNRWA'nın İspanya için "vazgeçilmez bir örgüt" olduğunu vurguladı.



UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile geçen hafta görüştüğünü ve 3,5 milyon avroluk acil finansman sağlanacağına ilişkin bilgi verdiğini aktaran Albares, "Gazze'de oldukça umutsuz bir durum var ve fon eksikliğinden dolayı UNRWA'nın buradaki aktivitelerinin birkaç hafta içinde durdurulması riski bulunuyor." dedi.



Albares, İspanya meclisindeki diğer siyasi partilere "UNRWA'yı desteklemeleri" çağrısında da bulunarak, 6 milyon kadar Filistinli mülteciye yardım eden UNRWA'nın desteklenmesinin halihazırda hiç olmadığı kadar büyük önem arz ettiğini vurguladı.



İspanya Dışişleri Bakanı, "İsrail'in, bir düzine kadar UNRWA çalışanıyla ilgili ortaya attığı iddiaların acil bir şekilde araştırılmasının takipçisi olduklarını" da ifade etti.

İSRAİL'İN İDDİALARI



BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.



İsrail, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialar ortaya atmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iddiaların acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.



Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.



Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA’ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.