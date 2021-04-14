İsrail 1 yıldan fazla süre sonra Mayıs'ta sınırlarını açıyor

İsrail, corona virüs salgını nedeniyle kapanan uluslararası sınırlarını ziyaretçilere Mayıs ayında yeniden açacağını açıkladı.



Bir yıldan uzun bir süredir yurtdışıdan gelen ziyaretçilere kapalı olan İsrail, ülkeye girecek olan turistlerin uçağa binmeden Covid testi olacağını ve aşı olduklarını kanıtlamalarının gerektiğini belirtti.



Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Mayıs'tan itibaren sınırlı sayıda turist grubunun ülkeye girişine izin verileceği ve daha sonraki bir aşamada bireysel ziyaretçilere izin verileceği bildirildi.



Ülkeye girecek olan tüm yabancı turistlerin, İsrail uçağına binmeden önce corona virüs testi yaptıracağını belirten bakanlık, kişilerin Covid-19 aşısı olduklarına dair bir serolojik test sunmalarının gerektiğinin altını çizdi.

İŞLETMELERİN NEREDEYSE TAMAMI AÇILDI



İsrail, dünyada aşılamanın bağladığı günden bu yana uyguladığı başarılı programıyla dikkatleri çekerken ülkedeki işletmelerin neredeyse tamamı yeniden faaliyete geçti.



Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Turizm Bakanlığı ile yaptığı ortak açıklamada, “Ekonomik faaliyetleri yeniden açıktan sonra turizme dikkatli ve hesaplı bir şekilde izin vermenin zamanı geldi” ifadelerini kullanırken turizm sektörünün sadece iç turiste hizmet verdiğini ve bu sebeple kötü durumda olduğunu belirtti.

'MAHREMİYET ENDİŞESİ'



İsrail dış turizm tur operatörleri derneği başkanı Yossi Fattal, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken ancak "Hız ve ele alınma şekli endişe verici" dedi. Fattal, bir İsrailli ile aynı aşıyı yaptıran bir turistin ülkeye girmesinin neden bu kadar kolay olduğunu anlamadığını söylerken, İsrail'i, aşıları tanımak için uluslararası standartları benimsemeye ve serolojik testlere güvenmemeye çağırdı.



Fattal, bu durumun mahremiyet endişelerini artırdığını sözlerine ekledi.



İsrail, pandeminin başından bu yana 836 binin üzerinde Covid-19 vakası bildirirken ülkede en az 6 bin 304 kişi hayatını kaybetti.



Ülkede Aralık ayında aşılama kampanyası başlamasıyla birlikte, vaka ve can kaybı sayıları hızla düşerken, ekonomi tamamen yeniden açıldı.