İsrail-Gazze sınırında bu cuma da "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri düzenleniyor. Bu hafta da İsrail askerleri, göstericilere gerçek mermi ile müdahale etti.
Açılan ateşte 7 Filistinli hayatını kaybetti, ölenler biri 14 yaşında. İsrail askerlerinin saldırısında en az 47 Filistinli de yaralandı.
Gösterilerin düzenlendiği 30 Mart'tan bu yana ölenlerin sayısı 190'a yaklaştı.
İsrail askerleri Gazze sınırında saldırdı: 7 ölü
Anadolu AjansıDünya
İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi öldürdü, 47 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.
İsrail-Gazze sınırında bu cuma da "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri düzenleniyor. Bu hafta da İsrail askerleri, göstericilere gerçek mermi ile müdahale etti.